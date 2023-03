Olli Heinonen : une activité suspicieuse observée sur le site nucléaire de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Une nouvelle activité a été détectée au sein des installations nucléaires de Yongbyon, dans la province de Pyongan du Nord en Corée du Nord. Olli Heinonen, ex-directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) l’a affirmé dans une chronique du site américain 38 North avec des photos satellites à l’appui.L’AIEA avait demandé une enquête sur ce site en 1992 en estimant qu’il servirait au traitement des déchets nucléaires. Pyongyang avait alors nié ces suppositions et avait enterré ces structures.Depuis, aucun mouvement n’y a été observé à part des tâches agricoles. Mais, des images satellites récentes ont montré que ses installations sont en train d’être exhumées. Selon Heinonen, cette activité semble avoir commencé entre le 6 et le 17 mars, et le 21, on voit plus clairement l’ossature des bâtiments. Ces derniers ressemblent à ceux de Tuwaitha en Iraq.L’ancien numéro deux de l’AIEA a supposé que le régime nord-coréen tente de démanteler ces édifices ou les remblayer éternellement afin de construire un nouveau site. Avant d’ajouter que dans les deux cas, cela rendra plus difficile l’éventuel examen des centres atomiques du pays communiste.