Météo : grand écart de températures en ce début de semaine

Photo : YONHAP News

S’habiller chaudement, ne pas le faire, telle est la question. Et pour cause, un important écart de températures a été observé aujourd’hui, jusqu’à 17°C de différence au maximum entre ce matin et cet après-midi.Le dernier lundi du mois de mars a débuté par un froid palpable malgré le ciel déjà ensoleillé. Nombreuses étaient les villes proches de 0°C, voire certaines carrément sous ce seuil : Gangneung et Daegu 3°C, Séoul 2°C, Daejeon -1°C et Jeonju dans le centre-ouest à -2°C. Le thermomètre a ensuite grimpé notamment dans les régions du centre, où Daejeon a enregistré le bond le plus conséquent : +17°C. Le nord du pays a oscillée entre 14 et 15°C, tandis qu’au sud, les températures comprises entre 16 et 17°C ont été les plus fréquentes.Du côté du ciel, aucun changement notable. Le grand soleil de la matinée s’est prolongé dans l’après-midi. Par conséquent, l’air du jour a été sec, obligeant Météo-Corée à émettre des avertissements en la matière dans plusieurs régions comme celle métropolitaine et la province de Chuncheong du Nord, entre autres.Par ailleurs, Météo-Corée a annoncé que la floraison à Séoul avait été observée le 25 mars, soit deux semaines plus tôt que l’année dernière. Il s’agit également de la deuxième floraison la plus rapide en Corée du Sud depuis la mise en place de cette vérification. L’administration météorologique explique ce phénomène par la hausse de la température moyenne de février et de mars, comparé aux mêmes mois l’année dernière, avec respectivement 1,7 et 3,9 degrés de plus.A noter que la floraison est considérée comme débutée lorsqu’au moins trois bourgeons ont fleuri sur le même arbre.