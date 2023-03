Loi sur le droit d’enquête du Parquet : le bras de fer s’aggrave

Photo : KBS News

Le débat est de plus en plus houleux entre la majorité et l’opposition après que la Cour constitutionnelle a jugé que la loi visant à réduire le droit d’investigation du Parquet était légitime.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a insisté sur la destitution du garde des sceaux Han Dong-hoon qui a demandé cet examen conjointement avec des procureurs, en affirmant que celui-ci devrait abandonner l’idée de créer un décret visant à annuler l’effet de cette loi au sein du ministère de la Justice.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), quant à lui, a répliqué que la Cour avait pris une décision impartiale, et que le décret a été émis en supposant la validité de cette législation controversée.Han a affirmé que le conseil constitutionnel avait tout de même reconnu que la procédure de son élaboration était illicite, en mentionnant le député Min Hyung-bae qui a quitté le Minjoo intentionnellement pour accélérer l’entérinement du texte. De plus, il a ajouté qu’il traiterait de front la demande de sa destitution.