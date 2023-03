Woo Jong-soo nommé à la tête de l’Office national d’enquêtes

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a nommé Woo Jong-soo au poste de chef de l’Office national d’enquêtes (NOI). Le commissaire général de la police provinciale de Gyeonggi Nambu occupera ce siège qui est vacant depuis 30 jours après la démission de l’ancien candidat Chung Sun-shin suite à une controverse autour des actes de violence scolaire de son fils.Le patron de la Police nationale Yoon Hee-keun avait recommandé Woo au Bureau présidentiel de Yongsan en raison de sa haute compréhension dans l’administration de la sécurité et de sa capacité à conduire l’organisme de façon tournée vers l’avenir.Le haut fonctionnaire est considéré comme une figure de poids possédant un grand leadership et d’un sens de l'inclusion. Jusqu’ici, il a occupé des postes clé dans le milieu de la police comme chef du commissariat de police de Yongsan, directeur du bureau d'enquête à l'Agence de police métropolitaine de Séoul ainsi que sous-chef de la Police nationale.Rappelons que le numéro un du NOI commande non seulement les chefs de commissariat de 18 villes et provinces mais également quelque 30 000 enquêteurs dans tout le pays.