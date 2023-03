4 responsables syndicaux de la KCTU placés en détention pour violation de la loi sur la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Quatre responsables, anciens et actuels, de la KCTU, l’une des centrales syndicales de la Corée du Sud, ont été placés en détention provisoire pour avoir violé la loi anti-communiste sur la sécurité nationale. Un tribunal de Suwon, près de Séoul, a délivré hier un mandat en ce sens.Les quatre sud-Coréens sont soupçonnés d’avoir rencontré des agents nord-coréens à l’étranger depuis 2017, alors que la législation en question interdit notamment tout voyage sans permission au nord du 38e parallèle et la prise de contact avec les nord-Coréens.Ils auraient échangé à une centaine de reprises. Les sud-Coréens auraient envoyé à leurs partenaires du Nord des rapports sur la situation dans leur pays, et ces derniers leur auraient donné des ordres à exécuter. Il s’agirait par exemple de créer une ambiance favorable à la démission du président Yoon Suk-yeol.Le service national du renseignement (NIS) et le Bureau national d’enquêtes (NOI) mènent des investigations sur l’affaire. En janvier dernier, les deux institutions avaient effectué des perquisitions à leur domicile et aux locaux de la KCTU.