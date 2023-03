COVID-19 : les activités culturelles et artistiques ont commencé à se rétablir en 2021

Photo : YONHAP News

En 2021, un an après l’apparition du COVID-19, le nombre d’activités culturelles et artistiques a grimpé en Corée du Sud. C’est ce que nous apprend l’enquête de l’Arko, le conseil des arts de Corée, publié hier. Selon le résultat, le nombre de créations présentées dans la littérature, l’art visuel et l’art du spectacle s’est en effet élevé à 46 680, soit un accroissement de 57 %. Il s’agit certes de 80,6 % du niveau de 2019, avant l’épidémie, mais ce chiffre montre que le monde de la culture et de l’art a commencé à reprendre des couleurs.Par catégorie, les spectacles ont plus que doublé pour atteindre 18 560, tandis que les expositions ont également bondi à 13 364 contre 6 379, en 2020. En ce qui concerne la littérature, 14 887 livres ont été édités, soit une augmentation de 620.Les événements culturels et artistiques se sont notamment concentrés dans la région métropolitaine de Séoul et les grandes villes. Parmi les 31 914 prestations et expositions, près de 40 % se sont déroulées dans la capitale. La province de Gyeonggi en a compté 3 522, Daegu 2 062 et enfin Busan 1 856.En termes de ratio entre le nombre total d’activités culturelles et artistiques d’une ville pour 100 000 habitants, Séoul est arrivé en tête avec 131,8, suivi de Jeju, Daegu et Daejeon.