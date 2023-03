KCNA : Pyongyang teste de nouveau un drone sous-marin d’attaque nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affirmé avoir procédé à un nouveau test de son drone sous-marin d’attaque nucléaire. Effectivement, son agence de presse officielle KCNA a rapporté aujourd’hui que l'Académie des sciences de défense nationale (ANDS) l’avait effectué, du 25 au 27 mars.Selon le média d’Etat, l’appareil de type « Haeil-1 », déployé samedi après-midi au bord de la baie de Wonsan, a navigué pendant 41 heures et 27 minutes en suivant une trajectoire simulée en forme de dents de scie et de contour d’un œuf. Et l’engin a atteint, hier dans la matinée, sa cible préétablie au large de Hwadae dans la province du Hamgyong du Nord dans le nord-est du territoire. La distance parcourue est de 600 km.La presse officielle a ajouté que les résultats de l’opération ont permis d’évaluer exactement les caractéristiques technologiques et tactiques et de prouver la fiabilité du système d’arme et sa sécurité.Vendredi dernier aussi, l’Etat communiste a annoncé avoir testé avec succès, du 21 au 23 mars, un drone de même type sous la supervision de son dirigeant Kim Jong-un. Mais hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a évoqué une possible manipulation ou exagération après avoir analysé les avis des experts locaux et américains en la matière.A propos des deux missiles balistiques de courte portée tirés hier par le Nord, la KCNA a fait savoir aujourd’hui qu’il s’agissait d’un exercice de simulation d’« assaut nucléaire ».Le régime communiste a par ailleurs publié pour la première fois des photos de son ogive nucléaire tactique, dénommée « Hwasan-31 ». Sur ces clichés diffusés par ses médias on en voit une dizaine. Ces têtes pourraient être embarquées sur les lance-roquettes multiples géants, les missiles balistiques de courte portée ou encore ceux de croisière.