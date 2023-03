Kim Jong-un ordonne l’augmentation de la production de matières nucléaires

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le centre de recherche en armes atomiques a présenté hier à Kim Jong-un le projet visant à renforcer la force nucléaire, quantitative comme qualificative, et l’état actuel de la production de l’arsenal. Un projet qui serait mené dans le cadre de la feuille de route pour le développement des armes nucléaires du pays communiste. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence officielle KCNA.A cette occasion, le dirigeant suprême a supervisé le projet dans son ensemble et a examiné le programme « des opérations de riposte nucléaire » et l’ordre en ce sens. Il a alors affirmé que « l’arme atomique ne serait utilisée seulement après que son pays soit parfaitement préparé pour s’en servir n'importe quand et n'importe où ». Et de souligner l’importance des efforts continus pour élargir les capacités nucléaires militaires.Selon l’homme fort de Pyongyang, « l’ennemi aura peur de son pays, ni n’osera porter atteinte à sa souveraineté, à son système et à son peuple, seulement lorsque sa force nucléaire, forte et supérieure, au-delà de l’imagination, adoptera une posture offensive ».Kim III a également demandé d’accélérer la production de matières et armes nucléaires afin de concrétiser l’initiative du Parti des travailleurs, qui avait appelé à une « augmentation exponentielle de l'arsenal atomique ».