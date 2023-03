La Corée du Sud craint le plus gros déficit commercial avec la Chine

Photo : KBS News

La Chine qui rapportait autrefois le plus grand excédent commercial à la Corée du Sud fait craindre désormais le déficit le plus conséquent. Selon les statistiques de l'Association coréenne du commerce international (Kita), elle était le premier partenaire envers lequel le pays du Matin clair a accusé le déficit le plus important en janvier dernier avec 3,9 milliards de dollars.Le montant cumulé pendant les deux premiers mois de l’année était de 5 milliards de dollars, dépassant celui avec l’Australie et l’Arabie Saoudite, les plus grands importateurs de gaz naturel et de pétrole brut de la Corée du Sud.Pour rappel, en 2018, l'empire du Milieu a occupé le premier rang des nations avec lesquelles le pays du Matin clair a dégagé l’excédent le plus considérable, mais il n’a cessé de descendre pour arriver au troisième rang en 2021, avant de dégringoler au 22e l’an dernier.Pour cause : la politique zéro COVID et le confinement des villes menés par Pékin ont ralenti son économie, réduisant les achats de produits étrangers. En revanche, suite à la flambée des prix des matières premières industrielles comme le lithium, les sud-Coréens ont drastiquement augmenté les importations en provenance de leur pays voisin. Certains experts se sont attendus à un avenir plus rose après sa réouverture, mais la situation ne semble point s’améliorer.Les articles qui ont affiché le plus grand déficit en janvier et en février étaient les matières premières pour la chimie fine. Viennent ensuite les piles et les accumulateurs, les ordinateurs ainsi que les équipements électriques industriels.Par ailleurs, un responsable de la Kita a expliqué que la Chine avait dopé ses ventes de biens intermédiaires et de consommation, et que sa structure des exportations est de plus en plus similaire à celle de la Corée du Sud.