Yoon Suk-yeol appelle ses ambassadeurs à œuvrer pour relancer les exportations

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a invité hier à dîner les ambassadeurs et les consuls généraux sud-coréens basés à l’étranger, actuellement à Séoul pour leur première conférence sous son administration.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat les a sollicités pour jouer un « rôle d’avant-poste » dans un esprit de VRP représentant leur pays, et ce pour doper les ventes de produits « made in Korea ».Pour le dirigeant, l’exportation est une question de survie pour la Corée du Sud, dont l’économie est ouverte sur le monde. Et il est temps de déployer tous les efforts possibles afin que le pays trouve une solution pour surmonter la crise complexe à laquelle il est confronté. Le rôle en ce sens des diplomates est donc extrêmement important.Le numéro un sud-coréen a une nouvelle fois évoqué son mot fétiche : la liberté, qui selon lui, est le dénominateur commun entre son administration et ses relations extérieures. Avant d’ajouter que l’ordre international ne sera protégé que lorsque les nations partageant les valeurs universelles comme la liberté et les droits de l’Homme se solidarisent l’une avec l’autre.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a poursuivi que dans cette optique, son gouvernement continuait de faire des efforts diplomatiques. Il a précisé que Séoul avait rétabli les liens d’alliance avec Washington et normalisé ceux avec Tokyo. Avant de faire part de son intention d’organiser à nouveau un sommet à trois avec le Japon et la Chine.Dans le même temps, Yoon a exhorté ses invités à œuvrer aussi pour le succès de la candidature de Busan à l’Exposition universelle de 2030 et pour l’élargissement de l’aide publique au développement (APD).