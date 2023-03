Beyond Parallel : une usine nord-coréenne fournit des matières clés pour le développement d’armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Une usine chimique nord-coréenne, peu connue jusqu’à présent, aurait soutenu discrètement le programme de développement d’armes nucléaires du régime de Kim Jong-un. Beyond Parallel, le site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des Etats-Unis, a avancé cette estimation dans un rapport publié hier.L’installation en question est l’usine Manpo Unha située dans la province de Chagang, près du fleuve Amnok qui marque la frontière avec la Chine. En s’appuyant sur plusieurs images satellites, le document mentionne qu’elle était un principal fournisseur des matières chimiques du complexe nucléaire de Yongbyon. Parmi les articles approvisionnés, on y retrouve notamment l’acide nitrique utilisé pour extraire les matières nécessaires pour la production d’armes nucléaires comme le plutonium 239 et l'hexafluorure d'uranium.Les auteurs ont également remarqué que des wagons-citernes avaient fait des allers-retours à plusieurs reprises entre l’usine et le site nucléaire, et que le volume des produits transportés variait selon les activités du complexe. En mentionnant la visite de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il à cet endroit en septembre 2010, ils ont deviné son importance dans le programme nucléaire du royaume ermite.De ce fait, le rapport a conseillé que cette usine devrait être déclarée, inspectée et démantelée pendant la négociation sur la dénucléarisation complète, véritable et irréversible de la Corée du Nord.