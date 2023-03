Séoul attend que Tokyo commence à alléger lui aussi les restrictions commerciales

Photo : YONHAP News

Une semaine seulement après le sommet entre le président sud-coréen et le Premier ministre nippon, le 16 mars à Tokyo, la Corée du Sud a entamé les procédures nécessaires pour assouplir ses restrictions commerciales envers le Japon, comme les deux voisins s’y étaient engagés.Effectivement, jeudi dernier, le pays du Matin clair a notifié un amendement visant à réinscrire l’archipel sur sa « liste blanche » des Etats partenaires de confiance. Mais le gouvernement de Fumio Kishida n’a pas encore pris de mesure de même nature.Interrogé hier sur cette incohérence par des journalistes, un responsable du cabinet de Yoon Suk-yeol a répondu que Séoul était disposée à lancer en premier des mesures qu’elle pouvait prendre, avant de voir Tokyo instaurer les siennes.Sachez que dans l'archipel, l’administration d’alors, celle de Shinzo Abe, a retiré en août 2019 la Corée du Sud de sa liste des Etats bénéficiant d'un traitement de faveur en matière de relations commerciales, et ce en représailles à la décision rendue quelques mois auparavant par la Cour suprême sud-coréenne. Celle-ci avait condamné deux entreprises nippones à indemniser les Coréens qu’elles avaient forcés de travailler dans leurs usines pendant la période de la colonisation. Plus tard, Séoul avait fait de même.