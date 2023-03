Suneung : l’édition 2024 prévue le 16 novembre

Photo : YONHAP News

L’édition 2024 du suneung, l'équivalent du baccalauréat en France, se déroulera le 16 novembre prochain. Cet examen d’aptitude pour l’admission à l’université se déroule, en une seule journée, sous forme de QCM.Pour le coréen, en plus de la matière commune, les candidats doivent en choisir une autre entre l'expression orale, la production écrite ou la langue et les médias. Idem pour les mathématiques qui proposent trois disciplines au choix : probabilité et statistiques, calcul infinitésimal et géométrie.Dans la section des études sociales et scientifiques, deux matières au maximum devront être sélectionnées parmi 17. En ce qui concerne l’anglais, l’histoire coréenne, la deuxième langue étrangère et l’idéogramme chinois, ils seront évalués de façon absolue tout comme l’année dernière. De plus, tous les potentiels bacheliers doivent passer l’épreuve d’histoire coréenne, s’ils ne veulent pas voir leurs résultats d’examen invalidés.Le taux de synchronisation avec les manuels d’apprentissage d’EBS, la chaîne éducative, se maintiendra à 50 %. Mais la variation des diagrammes et des images sera réduite pour rendre les questions plus familières. Les examens blancs sont prévus en juin et en septembre. Le premier se tiendra le 1er juin. Et les candidats doivent faire leur inscription entre le 3 et le 13 mai.Un responsable de l'Institut des programmes scolaires et de l'évaluation (KICE) a déclaré que le suneung atteindra un niveau de difficulté approprié en s’appuyant sur les données liées à l’épreuve de l’édition précédente et aux tests blancs de cette année. Le KICE rendra publiques les directives pour la prochaine édition sur son site officiel et les diffusera également dans tous les lycées.