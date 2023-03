Christopher Sweeney : Séoul, Washington et Tokyo envisagent de mener bientôt leurs exercices navals communs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon effectueront bientôt leurs exercices navals combinés. C’est ce qu’a annoncé Christopher Sweeney qui dirige le 11e groupe aéronaval (GAN) de la marine américaine.Le contre-amiral a fait cette annonce à bord du porte-avions polyvalent à propulsion nucléaire Nimitz, qui fait partie de sa formation opérationnelle. Celle-ci est arrivée aujourd’hui à Busan, la première ville portuaire de Corée du Sud, après avoir procédé hier à des exercices sud-coréano-américains dans les eaux internationales au sud de l’île méridionale de Jeju.Selon Sweeney, les Etats-Unis continueront d’organiser des manœuvres avec l’archipel comme avec le pays du Matin clair et ces dernières permettront d’améliorer l’interopérabilité des trois nations.Le porte-avions géant Nimitz doit quitter Busan ce week-end pour mener des entraînements à trois au début de la semaine prochaine au plus tôt. Pour rappel, les Etats-Unis et leurs principaux alliés d’Asie ont fait de même en septembre et octobre derniers.