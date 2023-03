Météo : le mercure s’envole au fil de la journée

Photo : YONHAP News

Le phénomène d’amplitude thermique diurne se poursuit en Corée du Sud. Aujourd’hui encore, le mercure est passé de faibles valeurs, proches de 0°C, à des températures printanières.Très hétérogène, le thermomètre a affiché ce matin 2°C à Daejeon, 4°C à Daegu, 5°C à Séoul et à Gangneung ou encore 8°C à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, entre autres. Dans l’après-midi, il a grimpé d’au moins dix degrés avec des hausses de plus de 15°C dans les régions centrales. Ainsi, la capitale a atteint les 16°C, Daejeon 17°C, Gangneung, Busan et Jeju 18°C. Daegu a pour sa part enregistré la maximale avec 19°C.Du côté du ciel, son état s’est amélioré au fil des heures. Légèrement nuageux sur la moitié ouest, ce dernier est devenu dégagé, offrant aux habitants du pays du Matin clair un beau soleil.Par ailleurs, les poussières fines refont leur apparition dans l’ouest et le centre du territoire. Les provinces de Jeolla du Nord et de Chungcheong du Nord ont observé un niveau « mauvais ».