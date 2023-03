Nouveaux manuels scolaires nippons : Séoul proteste contre les falsifications de l’Histoire

Photo : YONHAP News

Séoul a protesté contre Tokyo qui a fini par approuver des manuels scolaires pour le primaire qui falsifient l’Histoire. Son ministère des Affaires étrangères a publié, cet après-midi, un communiqué à travers lequel il a manifesté ses profonds regrets envers cette démarche.En protestant surtout contre le fait que ces livres pour écoliers décrivent les îlots Dokdo, appartenant historiquement et juridiquement à la Corée, comme territoire nippon, le porte-parole du ministère a souligné qu’aucune revendication du Japon sur ces petites îles dans la mer de l’Est ne peut être acceptée.En regrettant également le fait que les termes et explications sur l'enrôlement forcé des Coréens sous l’occupation ont été atténués, le pays du Matin clair a appelé l’archipel à s’excuser et à se repentir sincèrement comme il l’avait évoqué. Avant de réaffirmer que pour tisser des relations bilatérales constructives et orientées vers l’avenir, il faut une perception correcte de l’Histoire.Un peu plus tard dans la journée, le ministère a convoqué le numéro deux de l’ambassade du Japon en Corée du Sud, Naoki Kumagai, afin de lui transmettre une lettre de protestation officielle.D’après les associations civiques sud-coréennes et japonaises qui ont examiné ces nouveaux manuels de science sociale et de géographie que les enfants de l’archipel vont utiliser à partir de la rentrée 2024, les îlots Dokdo, que les Japonais appellent Takeshima, sont décrits comme territoire nippon dans tous les ouvrages. Et dans la plupart d’entre eux, il est expliqué que le pays du Matin clair occupe illégalement ces petites îles. Concernant la réquisition, son caractère contraignant a été supprimé et à la place on retrouve des expressions comme « envoi à l’armée comme soldat japonais ».Chaque printemps, le ministère japonais de l’Education approuve les nouveaux manuels scolaires. Et tout au long des précédentes administrations, le fait d’autoriser un tas de livres qui falsifient le passé a irrité les pays voisins, notamment la Corée du Sud. Cette année, suite au récent sommet Yoon-Kishida qui a tenté de réchauffer les liens entre les deux nations, les sud-Coréens attendaient un changement d’attitude de la part de leurs voisins.