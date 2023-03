Nouveaux manuels scolaires nippons : le ministère des Affaires étrangères convoque le numéro deux de l’ambassade du Japon

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué, hier en fin de journée, le numéro deux de l’ambassade du Japon en Corée du Sud afin de protester contre Tokyo qui a fini par approuver des manuels scolaires controversés. A l’origine, c’est l’ambassadeur, lui-même, qui devait être assigné, mais ce dernier étant actuellement rentré dans son pays, il a été remplacé par Naoki Kumagai. Et ce haut diplomate est reparti avec une lettre de protestation officielle de Séoul.Plus tôt, dans l’après-midi, le ministère avait déjà publié un communiqué afin de manifester ses profonds regrets envers la démarche de l’archipel qui nie une fois de plus son passé. En protestant surtout contre le fait que les nouveaux livres pour écoliers décrivent les îlots Dokdo, appartenant historiquement et juridiquement à la Corée, comme territoire nippon, son porte-parole avait souligné qu’aucune revendication du Japon sur ces petites îles dans la mer de l’Est ne pouvait être acceptée. Et en regrettant aussi le fait que les termes et explications sur l'enrôlement forcé des Coréens sous l’occupation ont été atténués, le pays du Matin clair a appelé son voisin à s’excuser et à se repentir sincèrement.Le ministère de l’Education a, lui, aussi rendu public un communiqué. Ce dernier appelle d’une part le pays du Soleil levant à modifier ces ouvrages et déclare d’autre part renforcer l’enseignement de l’Histoire et du dossier lié aux îlots Dokdo auprès des élèves sud-coréens.Les victimes de la réquisition forcée durant la colonisation et leurs proches ne peuvent pas cacher leur colère, concernant notamment le fait que les Japonais tentent de nier le recrutement forcé. D’après les associations civiques sud-coréennes et japonaises qui ont examiné les manuels de science sociale et de géographie que les enfants de l’archipel vont utiliser à partir de la rentrée 2024, son caractère contraignant a été supprimé et à la place on retrouve des expressions comme « envoi à l’armée comme soldat japonais ».Ce n’est pas tout. Les îlots Dokdo, appelés Takeshima en japonais, sont décrits comme territoire nippon dans tous les ouvrages approuvés hier. Et dans la plupart d’entre eux, il est expliqué que le pays du Matin clair occupe illégalement ces petites îles.Aux journalistes, un haut responsable du gouvernement a fait part que, les dossiers sur les Dokdo, les manuels scolaires ou encore les anciennes femmes de réconfort n’étant toujours pas résolus, l’exécutif va continuer de communiquer étroitement avec le Japon à travers le canal diplomatique. Et à chaque fois, des protestations et demandes de rectifications continueront d’être faites.