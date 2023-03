Sommet pour la démocratie : le président Yoon coorganise la deuxième édition

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol coorganise aujourd’hui la deuxième édition du Sommet pour la démocratie avec ses homologues américain, costaricain, néerlandais et zambien. C’est à l’initiative de Joe Biden que ce sommet, en virtuel, a vu le jour.Hier, en marge de l’événement, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et la secrétaire américaine du Trésor Janet Yellen ont présidé des discussions sur divers sujets, tels que l’installation de la paix en Ukraine, la corruption et la guerre, le renforcement du syndicat et l’amélioration de la condition des femmes.L’assemblée générale, qui réunit Yoon et les dirigeants de quelque 120 nations, se tiendra aujourd’hui. Dans ce cadre, le numéro un sud-coréen prévoit de mener une discussion sur le thème de la « prospérité accompagnée de la croissance économique ».Le Bureau présidentiel de Yongsan a indiqué que Séoul prenait l’initiative de résoudre la question du recul de la démocratie, en coorganisant le rendez-vous. Avant d’ajouter qu’il s’agirait d’une occasion de montrer à la communauté internationale que le chef de l’Etat passe à l’acte pour promouvoir la liberté et la solidarité, voire d’accroître la confiance politique envers le pays du Matin clair.Demain, des réunions ministérielles se dérouleront par région. La Corée du Sud va présider une section intitulée « les défis et les résultats de la lutte contre la corruption » en tant que représentant de l’Indopacifique.