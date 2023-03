Nouveaux manuels scolaires nippons : les partis politiques réagissent

Photo : YONHAP News

Les partis politiques sud-coréens ont exprimé leur profond regret à l’égard de l’approbation par le Japon des manuels scolaires qui atténuent le caractère contraignant de l’enrôlement forcé de Coréens durant la colonisation et renforcent les revendications de l’archipel sur les îlots Dokdo.Le porte-parole du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kang Min-guk, a souligné que, quoi qu’en disent les ouvrages pour les écoliers japonais, le fait que les Dokdo appartiennent à la Corée du Sud ne changera jamais. La formation présidentielle a affirmé toutefois qu’il n’y avait aucun rapport entre le dernier sommet Séoul-Tokyo et ces livres scolaires. Song Eon-seog, un des chefs adjoints du groupe parlementaire du PPP, a souligné que le gouvernement japonais devait se rappeler que l’exécutif sud-coréen avait pris une décision importante pour améliorer les relations bilatérales.De son côté, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, la principale force de l’opposition, a déclaré qu’il s’attendait à une telle situation, depuis que le chef de l’Etat a présenté le plan d’indemnisation des victimes du travail forcé, qui ne demandait ni excuse, ni repentance de la part de l'archipel. Avant d’ajouter que cet épisode est très humiliant.De plus, Park Hong-geun a demandé au numéro un sud-coréen d’exhorter le Japon de présenter ses excuses sur la falsification de l’Histoire. Le porte-parole du mouvement de centre-gauche, Park Seong-jun, s’est, pour sa part, demandé s’il s’agissait de la relation Séoul-Tokyo que Yoon cherchait tant.