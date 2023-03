Visite au palais : accès gratuit pour les étrangers de moins de 19 ans à partir d’avril

Photo : YONHAP News

Les étrangers de moins de 19 ans pourront visiter gratuitement les principaux palais royaux sud-coréens à partir d’avril. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration du patrimoine culturel de Corée (CHA).Ses règlements actuels appliquent des tarifs différents aux sud-Coréens et aux étrangers. Tandis que l’accès aux palais et aux tombes est gratuit pour les premiers âgés de 24 ans ou moins, les seconds âgés de sept ans et plus sont obligés de payer.La CHA a indiqué que cette modification s’expliquait par l’évolution de la société sud-coréenne due à la hausse du nombre d’étrangers résidant au pays du Matin clair et à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Onu. Celle-ci affirme que tout individu de moins de 18 ans doit être protégé de toutes formes de discrimination indépendamment de sa nationalité.