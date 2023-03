COVID-19 : la quarantaine réduite à 5 jours en mai

Photo : YONHAP News

Face à la stabilisation de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a publié ce matin une feuille de route pour réajuster les mesures sanitaires restantes. Le plan est composé en gros de trois étapes.La première, qui sera appliquée début mai, consiste notamment à réduire la période d’isolement des personnes contaminées à cinq jours, contre sept actuellement. Une fois que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarera la fin de l’urgence de santé publique de portée internationale, la Corée du Sud abaissera son niveau d’alerte de l’épidémie de « grave » à « vigilant », le troisième niveau sur une échelle de 4.Il ne sera alors également plus recommandé de passer un test PCR lors de l’entrée sur le territoire sud-coréen. Or, le port du masque sera toujours obligatoire dans les centres hospitaliers et les établissements à haut risque.La deuxième étape sera lancée si le reflux épidémique se poursuit. Dans ce cas, le niveau des maladies infectieuses du COVID-19 passera de 2 à 4. Les tests PCR ne seront plus gratuits, mais les classes vulnérables pourront bénéficier d’un soutien financier.Enfin, lors de l’étape finale, le pays du Matin clair retrouvera un système médical normal et tous les dispositifs de prévention seront de facto levés. Selon Jee Young-mee, cheffe de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), l’obligation du confinement disparaîtra totalement vers juillet. Néanmoins, en cas de recrudescence du virus à l’image du niveau de l’été dernier, les restrictions pourraient de nouveau être renforcées.