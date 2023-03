Tourisme : le gouvernement présente des mesures de redressement

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté aujourd’hui des mesures ayant pour objectif de stimuler le tourisme, voire le marché intérieur. Dans ce cadre, l’exécutif établira un budget de 60 milliards de wons, l’équivalent de 42,6 millions d’euros, afin d’offrir des réductions dans les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement, ainsi que sur les billets de train.De plus, le gouvernement compte organiser une cinquantaine de festivals pour attirer les touristes. Il s’est fixé pour objectif de doubler le nombre de voyageurs étrangers cette année, alors que le chiffre reste aux alentours de 30 % de celui d’avant le COVID-19. Pour ce faire, Séoul a décidé que les individus arrivant de 22 pays, qui affichent un taux de refus d'entrée faible, puissent visiter provisoirement le pays du Matin clair sans autorisation de voyage électronique (AVE). Il projette également de reprendre le système d’autorisation de transit sans visa, qui avait été suspendu en raison du coronavirus.De leurs côtés, les acteurs de la logistique, dont les grands magasins et les boutiques hors-taxes, organiseront des événements dédiés aux promotions et aux réductions. La Korea Sale Festa, prévu en novembre prochain, sera prolongé de cinq jours.Quant aux inquiétudes sur une éventuelle hausse des prix causée par ces mesures, le gouvernement a expliqué que l’industrie touristique était en plein marasme et que les différentes manifestations de réduction auraient un effet compensatoire.