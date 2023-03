Natalité : le gouvernement dévoile de nouvelles mesures

Photo : YONHAP News

La Commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement de la société et de la faible natalité a annoncé hier qu'elle réexaminerait l'ensemble des mesures mises en place pour relancer la natalité dans le pays.Réunie sous la présidence du chef de l'Etat Yoon Suk-yeol, la commission a noté qu’entre 2006 et 2021, environ 280 000 milliards de wons, soit 198 milliards d'euros, ont été injectés par le gouvernement pour lutter contre la baisse des naissances, mais que les résultats sont loin d'être à la hauteur des attentes. En effet, le taux de fécondité ne cesse de reculer en Corée du Sud. L’année dernière, il s’est établi à seulement 0,78 bébé par femme, soit le niveau le plus bas parmi les pays membres de l'OCDE.Dans la foulée, l’exécutif a dévoilé les principales mesures qu'il entend mettre en œuvre pour encourager les naissances. D'abord, il prévoit de tripler d'ici 2027 le nombre de ménages bénéficiaires des services de garde d'enfants, qui est actuellement de 78 000. Le nombre de garderies publiques sera augmenté à raison de 500 par an. Et des mesures incitatives seront notamment prises en faveur de celles qui ouvrent des classes destinées aux petits de moins d'un an, pour lesquelles l'offre ne répond pas à la demande.En outre, afin de permettre aux parents de mieux s'occuper de leurs enfants, le gouvernement renforcera ses contrôles sur le respect des dispositions relatives au congé parental sur les lieux de travail. Par ailleurs, l'âge des enfants donnant droit aux horaires de travail flexibles sera augmenté de 8 à 12 ans.Enfin, les conditions d'admission aux logements publics pour les familles ayant des enfants à charge seront assouplies, et l'offre sera diversifiée en termes de superficie.Des plans détaillés seront élaborés par la commission, conjointement avec les ministères concernés, et seront annoncés progressivement.