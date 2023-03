Brisbane Writers Festival : la Corée du Sud à l’honneur

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud est invitée au Brisbane Writers Festival 2023 comme « pays mis en avant » (Country of Focus). Le ministère de la Culture profitera de ce rendez-vous littéraire qui se tient chaque printemps en Australie pour faire découvrir les charmes de la littérature coréenne dans le monde. La 61e édition est prévue entre le 10 et le 14 mai, avec quelque 160 programmes.Dans la catégorie « roman », ont été invités l’écrivaine Chung Bora qui a été sélectionnée parmi les finalistes de l’International Booker Prize avec « Cursed Bunny », Park Sang-young, l'auteur de « Love in the Big City », nominé également dans la première liste des candidats, et la romancière Bae Suah connue pour son style d’écriture unique.La poète Kim Min-jeong, quant à elle, participera à l’événement « lecture et performance » pour arborer les différentes facettes de la littérature coréenne. Pour le programme « Word Play » destiné aux enfants et aux adolescents, les illustrateurs Lee Ji-hyun et Lee Gi-hun rencontreront les jeunes lecteurs australiens dans un atelier d’art et lors d’un débat.Melissa Bates, la directrice du festival, a déclaré que la Corée du Sud était sous le feu des projecteurs sur plusieurs plans culturels, dont la littérature, et que compte tenu du dynamisme de son monde littéraire, les programmes du « pays mis en avant » de cette année seraient très intéressants.