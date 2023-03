Ssangyong : Séoul et Washington pratiquent « l’action décisive »

Photo : YONHAP News

Les troupes de Marine sud-coréennes et américaines ont mené aujourd’hui un exercice d’assaut à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Il s’agit de l'« action décisive », la phase clé de l'entraînement amphibie conjoint « Ssangyong », dans lequel les militaires débarquent simultanément sur la plage.Pour cette étape, des forces armées de grande ampleur ont été mobilisées. On y retrouve une trentaine de vaisseaux comme le ROKS Dokdo et l’USS Makin Island, quelque 70 aéronefs tels que des chasseurs F-35 et des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache, ainsi que plus de 50 véhicules d'assaut amphibies.Le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) Kim Seung-kyum a supervisé cette manœuvre, et quelque 200 personnes y ont assisté, y compris le chef du commandement des forces combinées Corée-USA (USFK), Paul LaCamera, et le patron des opérations navales Lee Jong-ho.Le colonel de la Marine sud-coréenne Yoo Chang-hoon a affirmé que les deux alliés renforceraient davantage la posture de défense pour répondre immédiatement à toute provocation ennemie. Le lieutenant-colonel de l’armée américaine Eric Olson, quant à lui, a souligné que cet entraînement avait permis de vérifier les capacités de l’assaut amphibie combiné et l'interopérabilité de l'alliance bilatérale.La Corée du Sud et les Etats-Unis termineront l'exercice Ssangyong le 3 avril prochain. « Ssangyong » veut dire « deux dragons ».