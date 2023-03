Météo : temps chaud et concentration de particules fines mauvaise

Photo : YONHAP News

La météo a été radieuse ce mercredi au pays du Matin clair, avec toutefois un petit bémol : la concentration de poussières fines a été « mauvaise » sur la majeure partie du territoire.Le ciel est dégagé et ensoleillé en apparence mais un voile brumeux, dû à la pollution atmosphérique, est présent, entachant cette journée printanière agréable, propice aux balades au milieu des premiers cerisiers en fleurs. Dans ce contexte, Météo-Corée a rehaussé à « mauvais », le niveau de la qualité de l’air pour tout le sud du territoire, en plus des provinces de Gyeonggi et de Gyeongsang.Par ailleurs, les températures ont grimpé en ce milieu de semaine, dépassant les 20°C par endroit. Séoul et Gangneung ont observé cette valeur, Daegu est monté à 21°C, Daejeon à 22°C tandis que Gwangju, dans le sud-ouest a culminé à 23°C, la maximale du jour. Sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, le thermomètre a été moins élevé. Busan à l’est et Mokpo à l’ouest ont plafonné respectivement à 19 et 16°C et Jeju à 18°C.