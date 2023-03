La fortune moyenne des hauts fonctionnaires s'élève à 1,4 million d'euros

Photo : YONHAP News

Le patrimoine moyen des hauts fonctionnaires sud-coréens s'élève à 1,94 milliard de wons, une somme équivalente à 1,4 million d'euros. Parmi les 2 037 officiels, ayant l'obligation de déclarer leur richesse, sept sur dix ont vu leur fortune augmenter de 29 millions de wons, soit 20 400 euros.Selon Lee Eun-young, directrice du comité d’éthique du gouvernement, cette hausse est notamment attribuable à l’accroissement du prix foncier officiel, alors que la vente des titres ou l'endettement ont diminué de 220 000 wons, ou 155 euros.Le président de la République Yoon Suk-yeol a déclaré 7,69 milliards de wons ou 5,43 millions d'euros, affichant un gain de 50 millions de wons sur un an.Le fonctionnaire le plus riche est le maire de l’arrondissement de Gangnam à Séoul, Jo Seong-myeong, qui possède 53,2 milliards de wons, une somme correspondant à 37,6 millions d'euros. Quant au ministre des Sciences et des TIC Lee Jong-ho, il est en tête parmi les membres du gouvernement avec environ 10,4 millions d'euros.Par ailleurs presque 40 % de ces fonctionnaires ont refusé de déclarer la fortune de leurs parents ou enfants constituant des ménages indépendants, soit 3,2 points de plus qu'en 2022.