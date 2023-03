Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale démissionne, l’ambassadeur à Washington le remplace

Photo : YONHAP News

En dépit du démenti, les rumeurs de la presse évoquant son possible départ circulaient et se sont avérées fondées. Le conseiller de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale a annoncé hier sa démission.Dans un communiqué, Kim Sung-han a expliqué avoir décidé de quitter le poste comme il s’y était engagé lorsque le président de la République le lui avait proposé il y a un an. Selon lui, il avait alors déclaré à celui-ci qu’il retournerait à l’université où il avait enseigné après avoir rebâti des bases pour le renforcement de la coopération sécuritaire avec les Etats-Unis et le Japon. Et la condition en ce sens est maintenant satisfaite dans une certaine mesure. Kim a aussi ajouté ne pas vouloir que la polémique autour de son départ continue de peser sur la politique étrangère de l’administration Yoon.Le chef de l’Etat a accepté la démission de son ami d’enfance et a aussitôt choisi Cho Tae-yong, l’ambassadeur de la Corée du Sud aux USA, pour le remplacer. Hasard du calendrier, il est en ce moment à Séoul pour une conférence des chefs de mission diplomatique.Diplomate de carrière, le nouveau conseiller à la sécurité nationale est un fin connaisseur de la question américaine et du dossier nucléaire nord-coréen. Il est donc considéré comme l’homme de la situation, les préparatifs d’un nouveau sommet entre Yoon et Joe Biden, prévu fin avril à Washington, battant leur plein.En tout état de cause, beaucoup s’interrogent sur la vraie motivation qui a conduit le désormais ex-conseiller présidentiel à quitter ses fonctions. D’autant qu’une semaine seulement avant le sommet sud-coréano-japonais, le 16 mars, un secrétaire présidentiel du protocole a démissionné. Et tout récemment, un autre secrétaire, celui aux affaires diplomatiques, a fait de même, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur le départ de Kim.