Photo : YONHAP News

Suite à la nomination de l’ambassadeur aux Etats-Unis Cho Tae-yong à la tête du Conseil de sécurité nationale, le président Yoon Suk-yeol semble avoir déjà trouvé son successeur. Il s’agirait de Cho Hyun-dong, qui est le premier vice-ministre des Affaires étrangères.D’après des sources diplomatiques, le chef de l’Etat a pris la décision de lui confier le poste et envisage d’adresser une demande d’agrément à l’administration américaine. Les procédures nécessaires seront menées le plus rapidement possible afin d’éviter un éventuel vide en amont de la visite d’Etat de Yoon à Washington et de son sommet avec Joe Biden, fin avril.Cho Hyun-dong, diplomate de carrière, avait occupé différentes fonctions liées au dossier nucléaire nord-coréen et aux relations avec les USA.