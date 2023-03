Terraform Labs : Séoul et Washington demandent l’extradition de Kwon Do-hyung

Photo : YONHAP News

Nouvelle en provenance de Podgorica, la capitale du Monténégro, où est détenu le co-fondateur sud-coréen de Terraform Labs, la maison-mère du stablecoin Terra et son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022.Alors que Séoul et Washington souhaitent l’extradition de Kwon Do-hyung, le ministre monténégrin de la Justice a donné hier une conférence de presse consacrée à cette affaire.Interrogé alors par un journaliste de la KBS sur la question de savoir si Kwon était en possession d’un passeport costaricien falsifié, alors qu’il a tenté le 23 mars de partir pour un autre pays, Marko Kovac a répondu qu’il y avait suffisamment de fondements pouvant étayer le fait. L’entrepreneur a été arrêté ce même jour par la police locale.Au sujet de son extradition, le ministre a annoncé que la Corée du Sud et les Etats-Unis l’avaient déjà réclamée tous deux. Avant d’ajouter qu’il est difficile de dire pour le moment lequel des deux pays a la priorité, et que la décision sera prise en tenant compte de la gravité du crime, de sa nationalité ou encore de la date de demande d’une telle procédure.Cela dit, si l’entrepreneur était reconnu coupable au Monténégro, il devrait d'abord y purger sa peine, selon le garde des sceaux. Si tel est le cas, son extradition devrait prendre un certain temps.Par ailleurs, un diplomate de l’ambassade de Corée du Sud basée en Serbie s’est rendu mardi aux sièges du ministère monténégrin de la Justice et de celui des Affaires étrangères pour demander l’extradition de Kwon et de son compère, arrêté au même moment.