Le patron de l’autorité de régulation de l'audiovisuel échappe à l’emprisonnement

Photo : YONHAP News

Le tribunal a rejeté une demande du parquet de placer en détention Han Sang-hyuk, patron de la Commission des communications (KCC), l’autorité de régulation de l’audiovisuel. La décision est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi plus de cinq heures après son interrogatoire.Selon le juge qui l’a rendue, « il est possible que les principaux chefs d’accusation pesant contre Han puissent faire l’objet d’une dispute et s’il est incarcéré à ce stade, ses droits de la défense seront excessivement limités ». Et « il est difficile de voir un risque de destruction des preuves, vu la quantité considérable collectée jusqu’à présent et l’avancement de l’enquête sur lui ».Le numéro un de la KCC est accusé d’être intervenu dans le processus mené en 2020 pour décider de renouveler ou non la licence de TV Chosun. Le ministère public le soupçonne d’avoir fermé les yeux sur la manipulation des notes à donner à cette chaîne conservatrice par certains responsables de son institution et le président du comité d’examen des dossiers concernés. La licence a finalement été reconduite sous condition pour une durée de trois ans, une durée plus courte que celle accordée habituellement.Le gouvernement de centre-gauche de l’époque, celui de Moon Jae-in, aurait considéré l’information diffusée par la télévision comme défavorable au pouvoir. Han a lui-même été nommé par Moon. Après l’alternance politique en mai 2022, la nouvelle administration conservatrice l’a pressé d’abandonner son poste, mais il y résiste.