EXPO 2030 BUSAN : Baby Shark devient ambassadeur

Photo : KBS News

Baby Shark, le bébé requin du célèbre clip du même nom, est devenu le cinquième ambassadeur honorifique pour la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Tout le monde a probablement déjà entendu l'air de la comptine produite par Pinkfong Company, une société de divertissement éducatif sud-coréenne. Puisque « Baby Shark » est actuellement la vidéo la plus visionnée sur la plateforme YouTube avec 12,5 milliards de vues. Et si l'on comptabilise également toutes celles liées à la famille requin la plus connue de la planète, ce chiffre atteint 70 milliards. Un succès phénoménal.La mascotte requin a donc été nommée ambassadeur pour accueillir l’Exposition universelle de 2030 dans la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Dans une bande-annonce dévoilée par la municipalité, les spectateurs la retrouve aux côtés de Boogie, une mouette, symbole de Busan. Dans cette vidéo qui sera rendue publique le mois prochain, Baby Shark et Boogie sauveront ensemble leurs amis menacés par le réchauffement climatique et feront la promotion de la ville candidate.Selon Myeong Ji-jeong, responsable des relations publiques de Busan, ces personnages, bien connus des jeunes générations, sont les meilleurs représentants pour expliquer la crise environnementale et les autres enjeux de la survie de l'humanité.Une autre star, cette fois en chair et en os, interprète la chanson de campagne, intitulée « Welcome to World Expo ». Il s’agit de Lee Mu-jin, devenu célèbre pour son tube « Traffic Light ». A noter que les paroles ont été écrites par ChatGPT, un agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle, avec le mot clé « Busan Expo ».Avec la nomination de ces ambassadeurs, la campagne pour accueillir l’exposition universelle s’échauffe.