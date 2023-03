Nouvelle rencontre entre Ahn Duk-geun et Katherine Tai

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, Ahn Duk-geun, et la représentante américaine au Commerce (USTR), Katherine Tai, se sont retrouvés aujourd’hui à Séoul. Il s’agit de leur première rencontre au pays du Matin clair depuis novembre 2021.Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur les deux législations américaines qui inquiètent en ce moment les industriels sud-coréens, à savoir la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) et celle baptisée « Chips Act » visant à booster la production de semi-conducteurs.Le sud-Coréen est alors revenu sur les conditions à respecter pour bénéficier des subventions octroyées dans le cadre du second texte. Leurs détails ont récemment été annoncés par l’administration Biden. Ahn a alors sollicité celle-ci pour refléter pleinement les avis du gouvernement et des entreprises de son pays afin que ces conditions ne pénalisent pas excessivement les fabricants sud-coréens de puces électroniques, qui craignent la fuite de leurs technologies. Et il a formulé la même demande dans l’application de l’IRA.Son homologue américaine s’est contentée de manifester son intention de se concerter étroitement avec Séoul sur les principales préoccupations commerciales. Tai est venue dans la capitale sud-coréenne pour la conférence régionale de l’Indopacifique organisée dans le cadre de la deuxième édition du sommet pour la démocratie.