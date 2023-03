Météo : le mercure continue de grimper, la concentration de particules fines s’affaiblit

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques de ce jeudi semblent tendre vers la perfection. Les températures ne cessent de grimper, atteignant des valeurs très réjouissantes tandis que la pollution de l’air se résorbe sur quasiment tout le territoire.La journée a débuté par un grand soleil avec un mercure déjà assez élevé : 7°C à Séoul, 8°C à Daegu, 11°C à Busan ou encore 13°C à Gangneung. A noter que les régions centrales étaient plus fraîches, sous les 5°C. En revanche, dans l’après-midi, le mercure s’est emballé. Les 20°C ont nettement été franchi dans la plupart des villes du pays, sauf à quelques endroits de la côte sud et l’île méridionale de Jeju, qui ont observé 19°C. La capitale est montée à 21°C, le centre a enregistré un énorme bond, en oscillant entre 23 et 24°C, et Gangneung a conservé la maximale, avec 25°C.Par ailleurs, des nuages ont commencé à s'installer au fil de la journée sur le littoral sud et à Jeju.Ce réchauffement des températures n’a pas pour autant renforcé la mauvaise concentration de poussières fines. En effet, le niveau a été abaissé à « moyen » dans la grande majorité des provinces, dont celles de Jeolla et de Gyeongsang, et même à « bon », dans la province de Gangwon et la ville de Sejong. Petit bémol toutefois, Incheon, Jeju, Busan et Ulsan ont affiché une « mauvaise » qualité de l’air.