Triple hausse en février : la production, la consommation et les investissements

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré un progrès simultané de ses indicateurs économiques de capacité de production, de consommation et des investissements en février par rapport au mois précédent. Cette « triple hausse » est une première depuis un an et deux mois.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle, calculé en base 100 en 2020, a augmenté de 0,3 % en un mois par rapport à janvier pour atteindre 109,4. Ainsi, il a continué à grimper légèrement depuis décembre dernier. Cependant, la production dans les semi-conducteurs en février a baissé de 17,1 % par rapport au mois précédent. Il s’agit de la chute la plus importante depuis décembre 2008 (-18,1%). Par ailleurs, elle s’est effondrée de 41,8 % en glissement annuel.Quant à l’indice des ventes au détail, calculé aussi en base 100 en 2020, il s’est établi à 108,4 en février pour connaître un accroissement de 5,3 % en un mois. Ainsi, ce baromètre de la consommation a fini par rebondir après avoir accusé une baisse pendant les trois mois précédents.Les investissements dans les installations et les équipements ont, pour leur part, augmenté de 0,2 % sur la même période. Ils ont progressé notamment dans le BTP de 6 %.C’est la première fois en 14 mois, c’est-à-dire depuis décembre 2021, que le pays du Matin clair a enregistré en même temps une hausse de ces trois indicateurs, de la capacité de production, de consommation et des investissements. L’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle s’est élevé, quant à lui, à 99,4, en progrès de 0,4 point par rapport à janvier, alors qu’il ne cessait de reculer depuis les cinq mois précédents. Par contre, celui prévoyant la situation économique à venir s’est établi à 98,5, en repli de 0,3 point. Ainsi, il a baissé pour le quatrième mois consécutif.