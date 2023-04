Washington accuse Moscou de chercher à acquérir de nouvelles munitions nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a annoncé que la Russie cherchait activement à acquérir auprès de la Corée du Nord des munitions supplémentaires.Lors d’un briefing téléphonique hier, le coordinateur des communications stratégiques de son Conseil de sécurité nationale (NSC) a affirmé avoir obtenu de nouvelles informations le concernant. Il s’est alors dit préoccupé par une telle assistance de Pyongyang envers Moscou, qui poursuit des opérations militaires en Ukraine.Selon John Kirby, un ressortissant slovaque, déjà sous le coup de sanctions du Trésor américain, servirait d’intermédiaire entre les deux pays. Le ministère avait précédemment reproché à cet homme, appelé Achot Mkrtychev, d’avoir tenté de vendre à la Russie une vingtaine de types d’armes et différentes munitions nord-coréennes ainsi que de fournir au régime de Kim Jong-un, en échange, des avions commerciaux, des matières premières ou encore d’autres produits. C’était entre fin 2022 et début 2023.Le porte-parole du NSC a également expliqué que le pays envahisseur aurait reçu de la part du royaume ermite au moins 24 types d’armes et de munitions en contrepartie de nourritures, et qu’il cherchait à envoyer prochainement une délégation dans la capitale nord-coréenne.