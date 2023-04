Un mandat d’arrêt demandé contre l’ex-chef de la sécurité Cho Hyun-chun

Photo : YONHAP News

Le Parquet a demandé un mandat d’arrêt contre l'ancien chef du Commandement de la sécurité de la défense (DSC), aujourd'hui appelé Commandement du contre-espionnage de la défense (DCC), Cho Hyun-chun, qui est rentré mercredi après plus de cinq ans de fuite à l’étranger. Le ministère public l'accuse d’abus de pouvoir, d’entrave à l’exercice des droits et d’ingérence politique.Cho est soupçonné en particulier d'avoir ordonné à un groupe de travail d'élaborer un plan d'urgence proposant de proclamer la loi martiale, le cas échéant, ce à la veille de l'annonce de la décision de la Cour constitutionnelle concernant la destitution de la présidente Park Geun-hye, en février 2017. Et il est suspecté aussi de l’avoir transmis au ministre de la Défense de l’époque, Han Min-koo.Le texte prévoyait un plan d’action concret pour assurer l’éventuel état de siège. Il s’agissait de déployer 200 tanks, 550 blindés, 4 800 soldats armés et 1 400 agents des unités spéciales, de fermer les réseaux sociaux et de censurer les médias, entre autres.Par ailleurs, l’ancien directeur du DCC est suspecté d’avoir mobilisé quelques-uns de ses agents pour organiser des manifestations dans les rues et publier des tribunes dans les journaux en faveur de Park en 2016.Rappelons que Cho a pris sa retraite en septembre 2017, avant de partir pour les Etats-Unis trois mois plus tard. Sous la présidence de Moon Jae-in, en septembre 2018, l'équipe d'investigation conjointe du Parquet et de l'armée a obtenu ont obtenu un mandat d'arrêt contre lui. Cependant, comme ce dernier restait introuvable, elle a suspendu son enquête deux mois après.Toutefois, le Parquet n’a pas mentionné, dans sa demande de mandat d’arrêt, le complot contre la sûreté de l'Etat, le soupçon le plus essentiel pesant sur l’intéressé. Lors de ses investigations ultérieures, il tentera de savoir si un tel chef d’accusation pourra être fondé.