Terraform Labs : le tribunal rejette à nouveau le mandat d’arrêt contre le cofondateur Shin Hyun-seung

Terraform Labs continue de faire couler beaucoup d’encre. La maison-mère du stablecoin Terra et son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022, avait été créée conjointement par Kwon Do-hyung et Shin Hyun-seung, également connu sous le nom de Daniel Shin.Le premier, en cavale, a été arrêté la semaine dernière au Monténégro, et le second fait l’objet d’une enquête judiciaire en Corée du Sud. Dans le cadre de son investigation, le Parquet a de nouveau demandé lundi un mandat d’arrêt à son encontre. Mais cette fois encore, le tribunal a rejeté sa requête, comme ce fut le cas il y a quatre mois.Shin, qui a également fondé la société fintech Chai Corporation, est accusé de pratiques commerciales déloyales, d’abus de confiance ou encore de violation des lois sur les marchés des capitaux et les transactions financières électroniques, entre autres.Selon les procureurs, cet ancien élève de la prestigieuse école de commerce américaine Wharton School aurait continué l’émission de Terra et Luna sans avertir les investisseurs sur leur possible crash et vendu aussi les cryptomonnaies pré-émises à leur apogée, avant que leur valeur ne chute. Il aurait ainsi profité de 140 milliards de wons, soit quasiment 100 millions d’euros. Shin est aussi soupçonné d’avoir utilisé les informations personnelles de nombreux clients de Chai Corporation pour lancer les services de paiement de Terraform Labs sans leur consentement.