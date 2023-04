Soulèvement de Gwangju : le petit fils de Chun Doo-hwan présente ses excuses auprès des victimes

Photo : YONHAP News

Désormais, c’est une promesse tenue. Chun Woo-won, l’un des petits-fils de l’ex-dictateur Chun Doo-hwan, s’est rendu dans la ville de Gwangju afin de présenter ses excuses aux victimes de la répression ensanglantée de 1980.Chun Woo-won a visité ce matin le Centre de commémoration dédié aux victimes du soulèvement démocratique de Gwangju du 18 mai 1980. Dans le hall, il s’est agenouillé pour exprimer ses excuses aux défunts et leurs familles sous les feux des projecteurs.Le jeune homme âgé de 27 ans a déclaré que son grand-père a fait reculer la démocratie dans le pays, et a demandé pardon aux citoyens de la ville du sud-ouest qui ont su surmonter la peur pour s’opposer à la junte militaire et qui ont dû payer très douloureusement leur courage par la suite.Chun Woo-won a condamné fermement son grand-père et toute sa famille en les qualifiant de « criminels odieux ». Et il a remercié les habitants de Gwangju qui l’ont accueilli chaleureusement.Pour rappel, il y a deux semaines, le petit-fils du militaire, résidant à New York aux Etats-Unis, a commencé à révéler sur les réseaux sociaux des soupçons sur la caisse noire de sa famille que Chun Doo-hwan aurait constituée quand il dirigeait le pays d’une main de fer. Il a également dénoncé les actes criminels des hommes de son entourage, en avouant aussi sa propre toxicomanie.Chun a regagné la Corée du Sud mardi dernier. Dès son arrivée à l’aéroport international d’Incheon, il a été arrêté pour usage de stupéfiants par la police. Mais il a été libéré mercredi soir suite aux résultats négatifs du premier test rapide.