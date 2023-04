Retraites : les réserves de la caisse nationale devront s’épuiser en 2055

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vieillit elle aussi et son impact sur les dépenses sociales publiques se précise. C’est notamment le cas de la pension de retraite.A en croire la commission en charge de l’estimation du budget consacré aux retraites, qui a dévoilé aujourd’hui un nouveau rapport dédié, les réserves de la caisse nationale des pensions seront épuisées en 2055, deux ans plus tôt que prévu il y a cinq ans.Concrètement, si l’actuel système des retraites est maintenu tel qu’il est, leur montant sera porté à 1,7 billiard de wons, l’équivalent de 1 257 milliards d’euros, en 2040, avant de commencer à baisser dès l’année suivante, pour s’épuiser en 2055.Le ministère de la Santé et du Bien-être social a expliqué que ce calcul était basé sur la future trajectoire démographique avancée en 2021 par l’Institut national des statistiques (Kostat), sans tenir donc compte du recul inquiétant en cours de la natalité. D’où la nécessité d’y refléter de nouveaux facteurs d’évolution.