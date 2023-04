KT : renouvellement quasi-total du conseil d’administration

Photo : YONHAP News

La tempête est loin de s’apaiser au sein de la direction de KT, l’un des trois plus grands opérateurs de télécommunication sud-coréens.L’entreprise, autrefois publique et privatisée en 2002, avait prévu de réélire son nouveau patron cette année. Mais son PDG Ku Hyeon-mo a démissionné le mois dernier avant même la fin de son mandat officiel. Ensuite, Yun Kyoung-lim, un administrateur interne, le favori des candidats pour remplacer Ku, a préféré retirer sa candidature de son plein gré lundi dernier.Selon son statut, KT fixe le quorum de son conseil d’administration à moins de 11 membres. Celle-ci comptait deux administrateurs dirigeants et huit indépendants vers la fin de l’année dernière. Depuis, plusieurs administrateurs externes, jugés proches de l’opposition politique actuelle, ont démissionné les uns après les autres.Il ne restait alors que quatre membres externes au conseil d’administration. Or, trois d’entre eux ont démissionné ensemble peu avant l’assemblée générale des actionnaires qui allait se prononcer sur le renouvellement de leur nomination aujourd’hui. Il s’agit de Kang Chung-gu, professeur à l’université Korea, Yeo Eun-jung, professeure à l’université Chung-Ang et enfin Pyo Hyun-myung, l’ancien patron de l’entreprise Lotte Rental.Ces trois personnes exerceront leur fonction par intérim au côté du dernier administrateur non dirigeant au sein du conseil d’administration puisque que ce dernier doit compter au moins trois membres selon le Code de commerce.Il faudra environ cinq mois afin de normaliser cet organe de décision via deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires. Le temps des incertitudes est encore loin d’être terminé pour KT.