Météo : week-end ensoleillé et chaud

Photo : YONHAP News

La transition entre les mois de mars et d’avril se passe à merveille. Le temps est radieux et chaud en cette fin de semaine.Ce vendredi, les habitants du pays du Matin clair disent au revoir à mars sous un magnifique ciel et un mercure qui explose les compteurs pour la saison. En effet, plusieurs villes, telles que Daejeon et Daegu, ont observé 25°C, avec un pic de 27°C à Gwangju, dans le sud-ouest. Les autres étaient également bien loties avec par exemple, 21°C pour l’île méridionale de Jeju, 23°C à Séoul et à Gangneung ou encore 24°C à Busan.Dans ce contexte, Météo-Corée a élargi et renforcé aujourd’hui son avertissement « sécheresse ». Près de 75 % du territoire est concerné. Par ailleurs, la concentration de poussières a été « mauvaise » dans le quart nord-ouest.Samedi, le soleil sera toujours présent et le thermomètre grimpera encore davantage dans la capitale et à Daejeon. Les autres régions enregistreront une très légère baisse. Et dimanche, même phénomène. Des conditions propices aux balades en plein air avec, une nouvelle fois, une diminution des températures de quelques degrés. Ces dernières resteront toutefois nettement au-dessus des valeurs de saison des années précédentes.