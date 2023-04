Séoul cherche à redresser ses exportations sur fond de protectionnisme de Pékin et de Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré un déficit commercial pour le 13e mois consécutif en mars. Dans un contexte où les Etats-Unis et la Chine donnent la priorité à leur marché intérieur respectif, le pays du Matin clair cherche des moyens pour redynamiser les exportations de ses principaux produits, dont les puces mémoire.Ces six derniers mois, les expéditions sud-coréennes ont reculé de 13,6 %, entraînant un déficit commercial de 4,62 milliards de dollars. Les puces mémoire, le premier produit d’exportation du pays, ont connu une chute de plus de 30 % de leurs ventes.Par exemple, les acteurs du secteur automobile sud-coréen se tournent vers de nouveaux marchés. Un employé d’un fournisseur de pièces détachées témoigne que son entreprise compte signer un contrat de coopération technique avec des sociétés de nations d’Asie du Sud-est.Ce phénomène s’explique en effet par le fait que Séoul a affiché un déficit commercial vis-à-vis de Pékin pour le troisième trimestre d’affilée, ce pour la première fois depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques. Même avec la reprise des activités économiques de l’empire du Milieu, les ventes de produits « made in Korea» sur son sol baisse à un rythme plus rapide, et a fini par tomber en dessous de 20 % des exportations sud-coréennes en environ 20 ans.Et bien que les expéditions de la Corée du Sud vers l’Europe et les USA continuent de progresser, les nouvelles mesures protectionnistes, dont le « Chips Act » américain, pèsent lourdement sur ses firmes.