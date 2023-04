Parlement : la session extraordinaire s’annonce houleuse

Photo : YONHAP News

La session extraordinaire de l’Assemblée nationale d’avril débute aujourd’hui avec la séance de questions au gouvernement.Un des enjeux clés est la diplomatie avec le Japon. Le Minjoo, la première force de l’opposition, dénoncera l’attitude soumise de l’administration de Yoon Suk-yeol. Il tente, en ce moment, d’ouvrir une enquête parlementaire pour faire la lumière sur le sommet entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, tenu le 16 mars dernier. Il demandera aussi la raison des remplacements subits des hauts fonctionnaires diplomatiques, comme la démission du conseiller à la sécurité nationale, Kim Sung-han.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a, pour sa part, répliqué que le Minjoo cherche à remuer l’opinion publique à l’encontre de l’intérêt du pays, ne faisant qu’alimenter des conflits politiques.La révision de la loi sur la gestion des céréales constitue une autre pomme de discorde. Le chef de l’Etat devrait exercer son droit de veto au conseil des ministres, cette semaine au plus tôt. Ce texte oblige le gouvernement à acheter le surplus de riz, si sa production est excédentaire de plus de 3 à 5 % ou si ses prix reculent de plus de 5 à 8 % par rapport à l’année précédente.Le Bureau présidentiel de Yongsan a récemment annoncé traiter cette affaire au moment opportun, d’autant qu’il a recueilli l’avis d’une trentaine d’associations d’agriculteurs. Pourtant, le Minjoo, qui a fait cavalier seul pour faire adopter la proposition au Parlement, prévoit de déposer à nouveau un projet de loi similaire.Des bras de fer s’annoncent aussi pour plusieurs propositions comme la loi sur les infirmiers visant à améliorer le statut de cette profession, ainsi que celle sur la radio-télédiffusion consistant à assurer l’indépendance des chaînes publiques.