Des incendies simultanés touchent la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Alors que tout le territoire sud-coréen est placé en vigilance « sécheresse », plusieurs incendies de forêts se sont produits simultanément. Rien que dimanche dernier, 34 cas ont été signalés. Le vent violent rend encore plus difficile la maîtrise des flammes.Selon le Service forestier de Corée (KFS), le brasier qui a commencé hier à 11h du matin à Hongseong dans la province de Chungcheong du Sud, dans l’ouest, se poursuit depuis plus d’un jour. A 11h du matin, le sinistre a été jugulé à 73 %, et devrait toucher 984 hectares. Aucun dégât humain n’a cependant été rapporté, mais 62 bâtiments ont été brûlés, dont 30 maisons.Dans l’arrondissement de Seogu à Daejeon, dans le centre du pays, un feu de montagne continue toujours. Il est pour le moment éteint à 84 %. 873 riverains ont été évacués pour passer la nuit dans des refuges.A Boryeong dans la province de Chungcheong du Sud, où le niveau d’alerte 2 a été émis sur une échelle de 3, les principales flammes ont été contenues. A propos de Dangjin, 72 % du brasier sont sous contrôle.Les feux qui ont touché Gunwi dans la province de Gyeongsang du Nord, à l’est, et le mont d’Inwang à Séoul ont, pour leur part, été arrêtés respectivement dans la nuit de dimanche à lundi, et à 13h30 cet après-midi.Le président de la République a ordonné hier au KFS et à l’Agence nationale de lutte contre les incendies (NFA) de mobiliser tous les moyens pour éteindre les incendies et prévenir les nouveaux. Yoon Suk-yeol a ainsi demandé aux ministères concernés de fournir des ressources nécessaires comme du personnel et des hélicoptères.