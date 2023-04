Le président Yoon se rend en province pour soigner sa communication

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu dans des villes de province pour soigner sa communication à l’approche du premier anniversaire de sa prise de fonction.Vendredi, Yoon Suk-yeol a d’abord participé à la cérémonie d’ouverture de l’Exposition international des jardins de Suncheonman, à Suncheon, dans la province de Jeolla du Sud. Et le lendemain, il s’est rendu à la cérémonie du 100e anniversaire du marché Seomun à Daegu, dans le sud-est du pays.Durant ses déplacements provinciaux, le numéro un a rappelé le moment où il était entré en politique, en soulignant que sa ligne directrice avait toujours pour but le bien-être de la population. Il a indiqué que la démocratie libérale, l’économie de marché et les règles de droit devaient fonctionner correctement en faveur des habitants et non de ceux ayant les droits acquis.Les avis négatifs liés au dernier sommet entre Séoul et Tokyo seraient l’une des causes de ses voyages en province.