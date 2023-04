38 North : nouvelle activité observée sur le site nucléaire de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Au nord du 38e parallèle, un haut niveau d’activité a été détecté au sein du site nucléaire de Yonbyon.38 North a fait cette annonce samedi dernier, en s’appuyant sur des images satellites prises le 3 et le 17 mars. Selon le site américain spécialisé dans les dossiers nord-coréens, un réacteur expérimental à eau légère (ELWR) semble être en voie d'achèvement et s’apprête à être opérationnel. En rendant publiques des photos qui révèlent l’activation du réacteur et la construction d’un nouveau bâtiment qui a commencé à proximité, il a également affirmé que des rejets d'eau avaient été observés dans le système de refroidissement de l'ELWR. Il a aussi fait savoir que de nouveaux travaux susceptibles d'étendre les capacités de l’usine d'enrichissement d'uranium ont été lancés.Toujours selon 38 North, ces mouvements semblent suivre l’ordre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a souligné, le 27 mars dernier, l’importance d’augmenter la production de matières nucléaires pour le développement de l’arsenal du pays.