IRA : les batteries sud-coréennes seront éligibles aux subventions américaines

Photo : YONHAP News

Les entreprises, qui utilisent des batteries sud-coréennes pour les voitures électriques, pourront bénéficier des subventions de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Et le montant pourra monter jusqu’à près de 10 millions de wons, l’équivalent de 7 500 dollars suivant certaines conditions.Le département du Trésor a annoncé qu’il offrirait, à partir du 18 avril, 3 750 dollars d’aide pour une voiture électrique dont plus de la moitié des pièces détachées sont « made in USA » ou que plus de 40 % des ressources minérales utilisées sont extraites aux Etats-Unis ou transformées dans des pays avec qui ces derniers ont signé des accords de libre-échange.Les firmes pourront donc répondre à la fois aux critères concernant les minéraux et les pièces de rechange et recevoir un maximum de 7 500 dollars, même si elles fabriquent des pièces détachées sur le sol américain avec des minéraux clés transformés en Corée du Sud. La loi en question définit les composants, sauf les matières premières et les matériaux, comme des pièces détachées. Séoul a estimé que les opinions des acteurs sud-coréens avaient été reflétées considérablement dans les règlements détaillés de la loi américaine.Pourtant, cette dernière indique que les pièces détachées et les minéraux clés fournis par les entités étrangères dites « préoccupantes » seront exclues de l’éligibilité respectivement à partir de 2024 et de 2025.Quant aux véhicules « made in Korea », Washington maintient sa position selon laquelle seules les voitures assemblées sur son sol pourront bénéficier des subventions.