La manœuvre maritime Séoul-Washington-Tokyo débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont lancé ce matin leur exercice maritime conjoint dans les eaux internationales au sud de l’île méridionale de Jeju et ce pour deux jours. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, le porte-avions à propulsion nucléaire américain, l'USS Nimitz, qui est arrivé à la base navale de Busan, y prendra part. Pour la marine sud-coréenne, des destroyers, tels que le Yulgok Yi Yi, le Choe Yeong et le Daejoyeong, ont été déployés.L’entraînement portera sur la lutte anti-sous-marine aujourd’hui, et sur la recherche et le secours pour les accidents en mer demain. Cette manœuvre intervient seulement six mois après la dernière, laissant penser que les trois partenaires ont partagé l’idée que la provocation nord-coréenne a atteint un niveau alarmant. Le ministère sud-coréen a déclaré qu'elle vise à augmenter la capacité de réponse des trois nations contre les menaces croissantes du régime de Kim Jong-un liées aux missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS).Tout au long de cet événement, Séoul, Washington et Tokyo se méfieront des activités des pays voisins, d’autant qu’un navire collecteur de renseignement chinois a été détecté dans la mer à proximité, lors de l’exercice qui s’est tenu en automne dernier.Face à cette mobilisation, il est fort probable que Pyongyang effectue une nouvelle bravade. La KCNA, l’agence de presse nord-coréenne, a déjà fustigé hier cet entraînement maritime, en indiquant que si les trois nations mènent une telle activité hostile, le régime nord-coréen fera un choix qui y correspond.Le scénario le plus plausible est que la Corée du Nord procède à un tir de missile longue portée en prétextant un test d’un satellite artificiel. Après avoir lancé deux missiles balistiques de portée intermédiaire le 18 décembre 2022, elle a déclaré achever la préparation de son premier satellite de reconnaissance militaire d’ici ce mois-ci.