Exposition universelle 2030 : arrivée de l’équipe d’inspection du BIE

Photo : YONHAP News

L’équipe d’inspection du Bureau international des expositions (BIE) est arrivée dimanche en Corée du Sud pour visiter Busan, une des quatre villes candidates à l’organisation de l’Exposition universelle 2030.Dimitri Kerkentzes, secrétaire général du BIE, et Patrick Specht, chef de l’équipe, ainsi que six autres représentants de l’organisation internationale prévoient de mener une inspection des lieux censés accueillir l’événement et de rencontrer des responsables du gouvernement, du Parlement et d’entreprises locales jusqu’à ce vendredi.Durant leur séjour, les membres de l’équipe assisteront à quatre exposés préparés par le secrétaire général du comité d’accueil de ce grand rendez-vous, Yoon Sang-jik, le maire de Busan, Park Heong-joon, ainsi que plusieurs experts. Ils se rendront aussi à la manifestation « K-culture night » prévue ce mercredi au Busan Cinema Center. Le programme officiel doit se terminer jeudi soir avec un dîner d’adieu, accompagné d’un feu d’artifice.Après son retour, la délégation rédigera un rapport jusqu’au mois prochain et le dévoilera aux pays membres du BIE lors de son assemblée générale prévue fin juin. Le pays hôte doit être élu fin novembre. Pour rappel, quatre nations - la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, l’Italie et l’Ukraine - sont en lice pour accueillir l'exposition en 2030.